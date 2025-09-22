Bakan Yumaklı: TMO 600'den Fazla Alım Noktası Açtı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu sezon yaşanan kuraklığa rağmen TMO 600'den fazla yerde alım noktası açtı ve önemli miktarda ürün alımı gerçekleştirdi." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sivas Başmüdürlüğü hizmet binası açılışına katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, açılışın sadece yeni bir binayı değil, aynı zamanda bölge ve ülke için daha güçlü, daha verimli bir tarım vizyonunu temsil ettiğini söyledi.

Bu tesis sayesinde TMO'nun bölgedeki çiftçilere daha etkin ve hızlı hizmet sunacağını belirten Yumaklı, açılışın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bakanlık olarak çiftçilerin alın terini ve emeğini her şeyden üstte tutmaya gayret ettiklerini dile getiren Yumaklı, "Üreticimizi mağdur edecek piyasa dalgalanmalarına hiçbir zaman için müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz." dedi.

"Belirlediğimiz ürün fiyatları, üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı"

Bakan Yumaklı, 1930'larda silo olarak inşa edilen ve TMO'nun mülkiyetine geçen binanın modern bir idari binaya dönüşerek çiftçilere modern bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

TMO'nun çiftçinin her zaman dostu ve her zaman yanında olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de lisanslı depo kavramını oluşturan ve bugün itibarıyla yaklaşık 14 milyon tona ulaşmış lisanslı depolama kapasitemizle hem kayıtlılığı hem de bu kaliteyi sunanlara teşekkür ediyorum. Bu yıl çiftçilerimizin emeğini güvence altına almak için belirlediğimiz ürün fiyatları, üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Çok farklı eleştiriler olabilir ama genel itibarıyla bu noktada TMO'nun elinin değdiği bütün ürünler için bu memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu sezon yaşanan kuraklığa rağmen TMO 600'den fazla yerde alım noktası açtı ve önemli miktarda ürün alımı gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda oluşturduğumuz güçlü stoklarımız sayesinde, bu yıl itibarıyla ülkemizin herhangi bir probleminin olmadığının altını çizmek istiyorum. Türkiye, yeni hasat dönemine kadar kendine yetecek düzeyde hububat üretebilmektedir ve TMO'nun güvencesiyle stoklarımız güçlü durumdadır."

Yumaklı, "Tarımda Türkiye Yüzyılı" hedefine ulaşmada en büyük güvencelerinin sektör paydaşlarının azmi ve alın teri olduğunu belirterek, "Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise tarihi binayı aslına uygun olarak koruyan ve modern hizmet binasına dönüştüren TMO yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ile il protokolü katıldı.