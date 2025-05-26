Bakan Yumaklı: TİGEM Ceylanpınar'da Yılın İlk Hasadı Başladı

Bakan Yumaklı: TİGEM Ceylanpınar'da Yılın İlk Hasadı Başladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yılın ilk hasadının başladığını duyurdu. Bakan Yumaklı, hasadın bereketli olmasını diledi.

Bakan Yumaklı: "TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yılın ilk hasadına başlandı"

ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın tek parçada en büyük tarımsal alanı olan TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yılın ilk hasadına başlandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Alın teri ve emek toprağın bereketiyle buluştu. Dünyanın tek parçada en büyük tarımsal alanı olan TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yılın ilk hasadına başlandı. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Güncel
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