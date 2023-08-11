Tarım Bakanı Girdi Maliyetlerini Düşürmek İçin Çalışacak

Bakan Yumaklı: Girdi maliyetlerini düşürmek, verimlilik ve kaliteyi artırmak, tarımı dijitalleştirmek en önemli gündem maddelerimiz olacak.

Bakan Yumaklı: Girdi maliyetlerini düşürmek, verimlilik ve kaliteyi artırmak, tarımı dijitalleştirmek en önemli gündem maddelerimiz olacak.

* Ülkemizde bu yıl 8 Ağustos'a kadar meydana gelen 1212 orman yangınının 418'i İHA'lar tarafından ilk anda tespit edildi.

* İstanbul'daki barajlarda doluluk oranının geçen yıla göre yüzde 64.8'den yüzde 36'ya düştüğünü görüyoruz. Tamamen işletme konusu. Burada ilgili belediyenin bu konuya özen göstermesi gerektiğini söyleyebilirim.