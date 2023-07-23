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Bakan Yumaklı: Soğutma Çalışmalarımız Sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, 'Muğla Milas'taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Bu yangında Rusya'dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev yaptı. Ormanın kahramanları gece gündüz görev başında' dedi.

BAKAN YUMAKLI: SOĞUTMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Muğla Milas'taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Bu yangında Rusya'dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev yaptı. Ormanın kahramanları gece gündüz görev başında" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Twitter Muğla Güncel Haberler

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