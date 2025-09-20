Haberler

Bakan Yumaklı Sakarya'da Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Yumaklı Sakarya'da Ziyaretlerde Bulundu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak yerel projeler hakkında bilgiler aldı ve MHP ile AK Parti temsilcileriyle görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Bir dizi program için kentte bulunan Bakan Yumaklı, Vali Rahmi Doğan'la Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Yumaklı, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan kentteki çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.

Alemdar, görüşmede Bakan Yumaklı'ya Sapanca Gölü'ndeki kritik süreci, Çamdağı ve Ballıkaya barajları konusundaki ihtiyacı ve Sakarya Nehri çevresi için planladıkları projeyi aktardı.

Buradaki görüşmelerinin ardından MHP Sakarya İl Başkanlığına geçen Yumaklı, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve partililerle görüştü.

Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yumaklı, ardından AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Yumaklı'ya ziyaretlerinde, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
