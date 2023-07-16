Bakan Yumaklı: Sabah 6.55'den bu ana kadar 19 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları hakkında bilgi verdi. Yumaklı, şu ana kadar çıkan 19 yangının 16'sına müdahale edildiğini ve kontrol altına alındığını belirtti.

Bakan Yumaklı: "Sabah 6.55'den bu ana kadar yaklaşık 19 yangın çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve kontrol altına alındı"

"Şuan itibari ile etkilenen alanın 100 hektarlık alana inmiş bulunmakta"

HATAY Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Sabah 6.55'den bu ana kadar yaklaşık 19 yangın çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve kontrol altına alındı" dedi.