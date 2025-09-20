Haberler

Bakan Yumaklı, Orman Yangınları Hakkında Bilgi Verdi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya ve Muğla'daki orman yangınlarının durumunu açıkladı. Alanya'daki yangın tamamıyla kontrol altına alınırken, Muğla'daki yangında da büyük ölçüde kontrol sağlandı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya Aliefendi Mahallesi'ndeki yangının tamamen, Muğla Köyceğiz'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Alanya Yaylakonak yangınının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Ülkemizin bazı yerlerinde devam eden orman yangınlarından; Antalya / Alanya - Aliefendi yangını hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya /Alanya - Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
