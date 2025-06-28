Bakan Yumaklı Orman Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

1)BAKAN YUMAKLI, YANGIN BÖLGESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı, Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerle bir araya gelerek bilgi aldı. Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz salı günü uyarılarda bulunmuştuk aslında. Geçtiğimiz yılın ekim kasım aylarından itibaren uyarılarımızı yapıyoruz ama maalesef yani vatana kurşun sıkmakla herhangi bir şeyi boş verip tarım, ormanlık alanların bu ekosistemin yanması arasında hiçbir fark yok. Bunu nasıl ifade edelim diye soruyoruz sormaya da devam ediyoruz. Bunların cezasını ağır olduğunu ifade ediyoruz. Ama nedense bu boş vermişliği bir türlü aşamadık, geçemedik. Tekrar buradan meteorolojik verilerin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ve hafta boyunca da devam edeceğini söylemiştik. Nitekim de böyle oldu, önümüzdeki dönem yani Ekim 2025'e kadar aynı şekilde aynı teyakkuz halinde devam etmeniz gerekir" dedi.

'TEDBİREN TAHLİYE'

Hafta sonu ülke genelinde çıkan yangınlara değinen Bakan Yumaklı, "İrili ufaklı olanları saymıyorum bile. 113 büyük ölçekli yangın meydana geldi. Bunlardan sadece 6 tanesi kaldı. Risk teşkil eden 3 yangınımız var. Bunlardan bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın. Şiddetli ve kararsız rüzgar, bizim müdahalelerimizi büyük oranda boşa çıkardı. Daha doğrusu etki ve sonuç almamızı geciktirdi, uzattı. Coğrafi yapı sebebiyle hava araçlarını buraya müdahale edecek şekilde yönlendiriyoruz. Halihazırda 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz ve binin üzerinde orman kahramanı arkadaşlarımız var. Onları sizler görmüyorsunuz, o ağaçların arasında alevlerle mücadele ediyorlar. Bunun dışında, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kurumlar ele ele vermiş durumda. Bu problemi çözmek için uğraşıyoruz. Şu ana kadar Sakarya'da 2 köy, Bilecik'te de 11 köy tedbiren tahliye edildi. Toplam 13 köy. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız arasında herhangi şekilde etkilenen, yaralanan, sağlık problemi yaşayan yok. Talep edenler kendi akrabalarının yanında konaklıyorlar. Gidecek yeri olmayanlar ise Valilik tarafından yurtlara yerleştiriliyor" diye konuştu.

3 GÖZALTI

Bakan Yumaklı, "Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişi, Valiliğimizin talimatıyla gözaltına alınmış durumda. Etkilenen alanlarla ilgili büyüklüğü şu anda söylemek mümkün değil, çünkü bayağı geniş alanda değerlendirme devam ediyor. Bu bölgede en son benzer yangının 30 yıl önce meydana geldiğini de belirtmek istiyorum, hala hafızalarda taze" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde de yangın çıktığını bildiren Bakan Yumaklı, "Diğer risk teşkil eden yangın Manisa Akhisar yangını. Çıkış saati bugün 11.25, ilk müdahale 11.35. Buraya da 3 uçak, 11 helikopter ve 26 arazözle arkadaşlarımız müdahale ediyor. Biliyorsunuz, hafta başından itibaren neredeyse İzmir'deki birçok yangınla arkadaşlarımız mücadele etti. O yorgunluklarına rağmen orada da cansiparane problemi çözmek için uğraşıyorlar. İklim değişikliği dediğimiz tam da bu. Yangın hassasiyeti sadece bir kurumun değil, ülkemizin karşı karşıya kalabileceği büyük bir problemin habercisi. Dolayısıyla düşük nem, şiddetli rüzgar, aşırı sıcaklık bırakın müdahale edilmeyi, sizin farkınızda bile olmadan geniş alanlarda mücadele etmenizi gerektiren bir hal alıyor. Burada çalışmalarımızı yoğunlaştırırken, bir haber aldık, o da Bolu Göynük'ten. Geçtiğimiz yıl hatırlarsınız burada hepimizin ciğerini dağlayan, bizi çok uğraştıran yangın çıkmıştı. Oraya çok yakın bir yerde, hemen hemen aynı karakteristiği gösteren başka bir yangın çıktı. Bu da 3'üncü riskli yangın. Buraya 9 helikopter, 12 arazöz ve 100 arkadaşımızı hemen sevk ettik. Arkadaşlarımız müdahaleye başladı" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, bölge halkına uyarıda bulunarak, tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.