Bakan Yumaklı, Muş'ta Süt Sağan Kadınlarla Bir Araya Geldi

Bakan Yumaklı, süt sağan kadınlara eşlik etti, keçi sağdı

MUŞ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'un Mercimekkale köyünde süt sağan kadınları ziyaret ederek onlarla beraber keçi sağdı.

"Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni"ne katılmak üzere köye gelen Bakan Yumaklı, program dönüşünde kırsalda süt sağımı yapan kadınların yanına uğradı. Kadınlarla sohbet eden ve onların çalışmalarını ilgiyle izleyen Bakan Yumaklı, bir süre sonra ellerine sağım kovasını alarak keçi sağdı. Köy sakinlerinin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Yumaklı'ya ayran ikram edildi.

" Muş, hem bitkisel hem de hayvansal üretimde son derece önemli bir ilimiz"

Köydeki çocuklara hediyeler dağıtan Bakan Yumaklı, "Muş Ovası'nın sulamasıyla ilgili 3 etaptan gerçekleşecek olan ve 780 bin dekarlık alanı sulayacak çok büyük projenin temelini atmanın mutluluğunu yaşadık. Muş, hem bitkisel hem de hayvansal üretimde son derece önemli bir ilimiz. İnanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyeli daha da ilerilere taşımak ve ortaya çıkarmak için bakanlık olarak bütün birimlerimizle sahadayız. Hem büyükbaş hem de küçükbaşta çok önemli besi bölgelerimiz var ama özellikle Muş küçükbaş hayvancılıkta coğrafyası, gelenekleri ve tecrübesi itibariyle son derece önemli. 2024 yılının ocak ayında 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık. Bu haritada hem büyükbaş hem de küçükbaş için çok önemli projelerimizi hayata geçireceğimizi söyledik. Bunları peyderpey de hayata geçiriyoruz. Özellikle Muş için küçükbaş hayvancılıkla alakalı verilen desteklerde gençler ve kadınlar için ilave desteklerle bu üretimin daha da ileriye gideceğini söylemiştik. Bütün Türkiye için bunu söylemiştik" dedi.

"Çiftçimizin eli, emeği, alın teri bizler için son derece kıymetli"

Geçen yıldan bu yıla Muş özelinde küçükbaş hayvancılıktaki hayvan sayısının yüzde 10 artmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, 2 gün önce Ankara'da Ayaş'ta "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi açıkladık. Üretmemiz gerekir, bu potansiyele sahibiz. Sadece kendi ihtiyacımız için değil, etrafımızda bu üretim gücümüze ihtiyacı olan tedariğini bizden yapmayı bekleyen birçok komşu ülkeler ve kardeş halklar var. Onların da ihtiyaçlarını bu coğrafyadan çok rahatlıkla karşılayabiliriz. Hem üreticimiz ve illerimiz kazanacak hem de Türkiye kazanmış olacak. Çiftçilerimiz bugün bizi misafir etti. Allah kendilerinden razı olsun. Ellerinden bir bardak ayran içtik. Kendilerine bütün ülkem ve ülkemin insanları adına teşekkür ettim. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepsinin eline emeğine sağlık. Ellerinden öpüyoruz. Çiftçimizin eli, emeği, alın teri bizler için son derece kıymetli. Birlikte sağım da yaptık. Endam ablaya dedim ki yapabilir miyim? 'Yaparsın' dedi ama gördük ki her işi erbabı yapması gerekir. Bir denemeden sonra bıraktım. Sağ olsun kendisi bu işi en iyi yapan, bilen kişi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni doğan kuzuyu seven Bakan Yumaklı, daha sonra süt sağan kadınlar ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.