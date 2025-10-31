Bakan Yumaklı, Mersin Balığı Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

MERSİN BALIĞI ÜRETİM TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tunceli ziyareti kapsamında, Türkiye'nin en büyük ikinci, doğal göller arasında 675 kilometrekarelik alanıyla da 3'üncü sırada yer alan Keban Baraj Gölü'ndeki Mersin balığı yetiştiricilik alanını ziyaret etti. Pertek ilçesinden tekneyle Çemişgezek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'ne açılan Yumaklı, kafeslerdeki balıkları inceledi.

Bakan Yumaklı, ülke genelinde Mersin balığıyla ilgili üretimin 2 bin 500 ton civarında olduğunu belirterek, "Burada yaklaşık 1200'ün üzerinde anaç hayvan var. Bunların yetiştirilmesi oldukça zahmetli. Geçmişten bugüne arkadaşlarımız büyük emek harcadı. Havyar konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. Burada üretilen ürünlerin, dünya piyasalarına sadece et olarak değil, havyar olarak da sunulması planlanıyor. Tunceli'de 45 su ürünleri tesisi bulunuyor ve yıllık toplam kapasite 20 bin ton civarında. Türkiye genelinde Mersin balığı üretimi 2 bin-2 bin 500 ton seviyesinde ve bunun yarısı Tunceli sınırlarında gerçekleştiriliyor. Amacımız; bitkisel üretimde bir karış toprağın bile boş kalmamasını sağlamak, hayvansal üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmak, su ürünlerinde de Türkiye'yi dünyada daha üst sıralara taşımak. Şu anda yetiştiricilikte Avrupa'da 2'nci, dünyada 17'nci sıradayız. Bu sektörü daha ileriye taşımak için bakanlık olarak yoğun çaba gösteriyoruz. Yakın zamanda 2 milyar dolarlık üretim hacmi 3 milyar dolara ulaşacak. Ürünlerimizi çeşitlendirerek dünya piyasalarına sunmaya devam edeceğiz. Bu sektörün gelecekte ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, Tunceli'deki programlarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,