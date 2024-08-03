Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Üzüm rekoltesi beklenenden düşük olacak

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(MANİSA) – Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, "Rekolteyle alakalı bu yılın geçtiğimiz yıldan çok farklı olmayacağını değerlendiriyoruz. İklim şartları beklediğimizin üzerinde bir rekolte gelmesine engel oldu" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki Tarkim'in Bitkisel Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma töreninin ardından üzüm hasadına katıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi'nde Ramadan Tezerişir'e ait üzüm bağında hasat yapan Bakan Yumaklı, üreticilerden ürünlere ilişkin bilgi aldı. Bakan Yumaklı, hasadın ardından açıklamalarda bulundu.

"Geçtiğimiz yıl 500 milyon dolar civarında bir ihracat rakamı oldu"

Sultaniye üzümünün ihracat potansiyeline dikkat çeken Bakan Yumaklı, iklim değişikliği nedeniyle rekoltenin beklenenden düşük olacağını belirterek şunları söyledi:

" Manisa'da, Manisa'nın alametifarikası sultaniye çekirdeksiz üzümün, bugün organik olarak üretilen bir bağında sembolik olarak da olsa bir açılışı yapmış olduk. Ama aslında mevsimlerin öne gelmesiyle beraber bizim 15 gün sonra başlamasını beklediğimiz hasatta herhalde bugünlerde başlamış olacak inşallah. Manisa üzümde birinci malumunuz. Ama ondan çok daha önemli… Özellikle bu sultaniye üzümün ihracat potansiyeli… Hakikaten çok ciddi bir şekilde talep gören bir ürün. Geçtiğimiz yıl 500 milyon dolar civarında bir ihracat rakamı oldu. Rekolteyle alakalı bu yılın geçtiğimiz yıldan çok farklı olmayacağını değerlendiriyoruz açıkçası. Biraz daha olabilirdi ama iklim şartları beklediğimizin üzerinde bir rekolte gelmesine engel olmuş oldu. Ama geçtiğimiz yıldan kesinlikle kötü değil. Ben şimdiden burada üretim yapan bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum. Hem buradaki üreticilerimize hem Manisa'daki bütün üreticilerimize, Türkiye'deki bütün üreticilerimize geçmiş ve bundan sonra olacak hasat dönemindeki ürünler için bolluk, bereket işte bol kazanç diliyorum."