Bakan Yumaklı: Kurbanlık Sorununa Dair Endişe Yok

Bakan Yumaklı: Kurbanlık Sorununa Dair Endişe Yok
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'deki kadın kooperatifini ziyaret ederken kurbanlık konusunda herhangi bir sorun olmadığını ve kadınların üretimdeki önemini vurguladı. Aspir tohumunun stratejik öneme sahip olduğunu belirterek üretime katkı sağlayacak projelere destek verileceğini ifade etti.

Bakan Yumaklı: Kurbanlık ile ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde (3)

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri'deki programları kapsamında Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'ndeki kadın kooperatifini ziyaret etti. Kadınların gösterdiği emeğin takdir edici olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Kadınların olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor. Ama bizim milletimizin kadınları tuttuğunu koparan ve başladığı bir işi mutlaka ama mutlaka en iyisiyle yapan karaktere sahip. Ben de burada kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın bu işi yapmasından gurur duyuyorum. Biz bakanlık olarak hangi büyüklükte olursa olsun hem istihdam sağlayacak hem de üretime katkısı olacak her konuda mutlaka üreticilerimizin yanında olacağız. Elbette aile yılı olması sebebiyle de ayrı bir önem arz ediyor. Ama bunlarla birleştiğinde hem ülke ekonomisi için hem Kayseri ekonomisi için hem de kendi evlerinin ekonomisi için son derece değerli, kıymetli bir işten bahsediyoruz. Aspir bizim stratejik ürünlerimizin arasında yer alıyor. Belki Türkiye'de çok fazla tanınmıyor ama bundan sonra siparişi yetiştirebileceklerini söyleyebilirim. Yani bugün yapmış olduğumuz bu tohum dağıtımı da tarım arazilerinin iyileştirilmesi projesinin bir tanesi de aspir tohumuydu. İnşallah bunları geliştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir karış yeri bile inşallah boş bırakmayacağız. Onları da bu kardeşlerimin emeğiyle, alın terleriyle yapacağız" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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