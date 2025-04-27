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Bakan Yumaklı: Konya'da 50 Ton Eritme Peyniri İmha Edildi

Bakan Yumaklı: Konya'da 50 Ton Eritme Peyniri İmha Edildi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da bir işletmede tespit ettikleri uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettiklerini açıklayarak, firmanın üretim iznini iptal ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da bir işletmede tespit ettikleri uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettiklerini, firmanın üretim iznini iptal ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların sofrasına ulaşacak her ürünün kendileri için emanet olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel
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