Bakan Yumaklı, Kemer Yangınının Büyüme Nedenini Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer ilçesindeki orman yangınının büyüme nedenini açıkladı. Yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, diğer yangınların kontrol altında olduğunu belirtti. Yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, gece görüş helikopterlerinin müdahalesini sürdüreceğini ifade etti. Rüzgar beklentisi olmadığını dile getiren Bakan Yumaklı, vatandaşlardan duyarlı olmalarını ve herhangi bir tespiti güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yangının zorlu arazi topografyası nedeniyle sürecin uzadığını ancak kontrollü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

BAKAN YUMAKLI, KEMER YANGINININ BÜYÜME NEDENİNİ AÇIKLADI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere Antalya'ya geldi. Bakan Yumaklı, yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki Yangın Komuta Merkezi'nde, beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileriyle yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Maalesef arazi topografyası çok sıkıntılı, karadan müdahalenin çok zor olduğu bir topografya olduğu için süreç biraz uzuyor. Ama inşallah gece görüşlü helikopterlerin de bu akşam 20.00'den itibaren dahil olmasıyla birlikte gece de kontrollü şekilde süreç devam edecek. En kısa sürede kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapılması için bütün özveriyle çalışılıyor. İnşallah diğer yangınlar ne kadar kısa söndürülürse bu da o kadar kısa sürede söndürülecek."