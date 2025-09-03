Bakan Yumaklı: Kastamonu ve Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altında

1) BAKAN YUMAKLI: KASTAMONU VE KARABÜK'TE ORMAN YANGINLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA(2)

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karabük'ün Kahyalar köyü Aladağ mevkisinde dün başlayan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangında Sabri Kıran'a ait bahçesindeki alan yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Kahyalar Köyü Aladağ mevkisinde, 02 Eylül 2025 saat 15.26 sıralarında çıkan orman yangınına 5 helikopter, 149 araç ve 495 personelle anında müdahale edilmiştir. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız şekilde devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımıza sahada canla başla çalışan kahraman personelimize ve destek veren gönüllülerimize teşekkür ederiz." denildi.