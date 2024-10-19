Bakan Yumaklı: Kaçak Ava Giden Avlanır

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gümüşhane'de kaçak avcılık yapan şüphelilerin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından tespit edilip, cezai işlem uygulandığını belirterek, "Kaçak ava giden avlanır" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak ava giden avlanır. Gümüşhane'de yasak olan bölgede, yasaklanan av yöntemiyle yasak olan türü avlamaya çalışanlar, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tespit edildi, cezai işlem uygulandı. Doğal yaşam alanlarının korunması ve sürdürülebilirliği için kaçak avcılığa göz açtırmıyoruz" ifadelerini kullandı.