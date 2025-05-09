Bakan Yumaklı, İzmir'de (2)

'ORMAN BENİM KAMPANYASI' PROGRAMINA KATILDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik ziyaretinin ardından, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl ilk kez başlatılan 'Orman Benim Kampanyası' programına katıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve bu yıl İzmir'de Gaziemir Sarnıç Göleti'nde başlatılan programda konuşan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Bu güzel ülkenin güzel insanları kendileri için son derece önemli olarak gördükleri yeşil vatan için bugün sahaya çıktı. Türkiye'nin dört bir tarafında 'Orman Benim' dediler. Katılan herkese 7'den 70'e teşekkür ediyorum. Orman Genel Müdürlüğümüz ormanları korumak, orman varlığımızı arttırmak için görevi icabı her şeyi yapıyor. Bunun en somut örneği de son 22 yılda bu güzel ülkemizin topraklarına ekmiş olduğumuz 7,5 milyar tohum ve fidandır. Ormanlarımız bir taraftan çoğalırken diğer taraftan da iklim değişikliği kaynaklı tehditlere her yıl çok daha fazla maruz kalıyor. Bu tehditlerin en önemlisi orman yangını. Geçtiğimiz yıl İzmir de diğer illerde olduğu gibi bunu yaşadı. Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı bir önceki 10 yılda yanan orman alanının 2 katı. İklim değişikliği sıcaklık artışını da yanında getirmiş durumda. Dolayısıyla dünyadaki son 9 yıl 1880 yılından bu yana en sıcak 9 yıl oldu. 2024 yılı son 145 yılın en sıcak yılı oldu. 23 Temmuz, geçen yıl, son 145 yılın en sıcak günü oldu. Meteorolojik veriler bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu gösteriyor. Eğer hava sıcaklığı çok fazlaysa, nem oranı düşükse bir de rüzgar varsa orada yapılmaması gereken tek şey ateş yakmak. Çünkü yangın, çıkmak için neredeyse bir sebep arıyor."

'ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 84'Ü ÖNLENEBİLİR, ÇÜNKÜ İNSAN KAYNAKLI'

Bakan Yumaklı, konuşmasında, "Orman yangınlarının yüzde 84'ü önlenebilir. Çünkü insan kaynaklı. Çok küçük bir hassasiyetle ve dikkatle büyük yangınların önünü almak mümkün. Dolayısıyla orman yangınlarıyla mücadelede en etkin mücadele yöntemi, orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamak. Dolayısıyla biz de arkadaşlarımıza bunu bir hedef olarak verdik. Arkadaşlarımız, 2024 yılının sonbaharından itibaren köy köy dolaştı ve orman yangınlarıyla mücadelenin önemini anlattı. Bu mücadelenin sadece bir grubun, bir kurumun, bir kesimin mücadelesi olmadığını bilmek gerekir. Dolayısıyla genç kardeşlerimiz, çocuklarımız ve gönüllülerimizle birlikte bu mücadeleyi el ele, omuz omuza yürütmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bizlere destek olan bakanlıklarımız var. İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, AFAD ve diğer kurumlar, valiliklerimiz son derece önemli. Dolayısıyla bu kurumlara da mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu mücadelede bizleri hem cesaretlendiren hem de destekleyen çok önemli katkılarda bulunması itibarıyla bizlerin bu mücadelede en büyük yardımcısı. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

'ORMAN YANGINLARINDAN MUTLAKA KURTULMAMIZ GEREKİYOR'

Bakan Yumaklı,"21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 11 Kasım dünyada başka hiç kimsede olmayan Milli Ağaçlandırma Günü. Yeşil vatana son derece önem veren, onu içselleştiren bir milletiz. Elimizdeki bu varlığın önemini mutlaka bir diğerimize aktararak hem kaynak kaybı hem de gönüllerimizi yakan orman yangınlarından mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Bunu hatırlatmak için geçtiğimiz yıl başlattığımız 'Orman Benim' kampanyasının bu yıl tüm vatandaşlarımıza mal olması için çalışıyoruz. Burada gördüğümüz ilgiyi, muhabbeti de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sahiplenmesi önemli. Çünkü bu aynı zamanda geleceğe de sahip çıkmaktır. Burada hep birlikte bunun da sözünü vermiş oluyoruz" diye konuştu.

'İHTİYACIMIZDAN DAHA FAZLA BİR İMKANA SAHİBİZ'

İzmir'in orman varlığı açısından zengin olan illerden biri olduğunu ifade eden Vali Süleyman Elban, "İl sınırlarımızın yüzde 42'sinde orman varlığına sahibiz ve bu ormanlık alanlarımızın neredeyse tamamına yakını da nitelikli ormanlardan oluşmakta. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte nüfus artışı, yeni yerleşim alanlarının genişlemesiyle birlikte maalesef ormanlarımız yangınla ilgili ciddi tehdit altında. 'Orman Benim Kampanyası', hem orman varlığımızın korunması, arttırılması hem de atıklar ve zeminde oluşan örtülerle yangın riskinin azaltılması anlamında önemli" dedi.

'BİRLİKTE GAYRET EDİYORUZ'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise "Geçtiğimiz yıl Bakanımızın başkanlığında ülkemizin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz 'Orman Benim' diyerek ormanlarımıza sahip çıktığımız etkinliğimizin bu yıl ikincisini ve bugün tüm illerimizde milyonlarca vatandaşla beraber gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 18 Temmuz'da buraya yaklaşık 1 kilometre ileride ormanda çıkan yangında yaklaşık 300 hektar ormanımız zarar gördü. Yaklaşık 50-60 yaşında olan ormanlarımızın ihmal ve dikkatsizlikle yok olmaması için kül olmaması için hep birlikte gayret ediyoruz. Bugün düzenlenen bu etkinlik onun en önemli ayaklarından bir tanesi. Ormanlarımıza yanmadan, sahip çıkmak için bu etkinliği düzenliyoruz" diye konuştu.

'FARKINDALIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar da "Ülkemiz bir orman ülkesi. Geçtiğimiz yıllarda bir günde onlarca yangın çıktığına hep birlikte şahit olduk. Bakanım ve bütün yetkililer yangınlara en kısa süre içerisinde yetiştiler ve müdahale ettiler. Bizler de buna şahitlik ettik. Geçtiğimiz yıllarda yine İzmir'de çok büyük önemli yangınlar oldu. İnşallah birkaç yıl içerisinde o yanan yerlerin, siyaha dönüşen alanların daha sık, yemyeşil bir şekilde ormanlarla buluşacağını görüyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında, Bakan Yumaklı ile birlikte başta öğrenciler olmak üzere tüm katılımcılar orman içi ve kenarlarında temizlik yaptı.

Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,