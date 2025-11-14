Haberler

Bakan Yumaklı, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki baba evini ziyaret eden Bakan Yumaklı, şehidin ailesi ve yakınları ile görüştü.

Aileye taziyelerini ileten Yumaklı'ya ziyareti sırasında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan eşlik etti.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Facianın yaşandığı ilçenin meclis toplantısında gerginlik
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.