Bakan Yumaklı: Hassas davranmalıyız, çok küçük bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz

SAKARYA'da açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili uyarıda bulunarak, "Mutlaka çok hassas davranmamız gerekir. 'Bir şey olmaz' dememeliyiz. Bahçelerde yaptığımız temizliklerin çer çöpünü yakmamalıyız. Çok küçük bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz. Elbette gerekli müdahaleleri yapıyoruz ama neden yansın" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli inceleme ve ziyaretler için Sakarya'ya geldi. Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi'ndeki kivi tarlasına giden Bakan Yumaklı, çalışanlarla kivi topladı. Bakan Yumaklı'ya, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Lütfi Bayraktar ile protokol üyeleri eşlik etti. Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de 2025 yılında bizim kivi rekolte beklentimiz yaklaşık 90 bin ton. Bunun 7 bin 500 tonunu Sakarya üretiyor. Yaklaşık, sanıyorum bu 7 bin 500 tonun da 7 bin tonu ihraç edilecek. Yani tabii bütün Türkiye'den ama biraz önce arkadaşlarla konuştuğumuzda bunun yüzde 65'inin Sakarya'dan, hatta bu bahçeden ihraç edildiğini konuştuk. Elbette ki bu tür ürünlerin, katma değerli ürünlerin, bir zamanlar ülkemizde olmayan ürünler olduğunu ama bugün itibarıyla sadece bizim değil, aynı zamanda etrafımızdaki ülkelerin de bu ürünün tedarikiyle ilgili Türkiye'ye başvurduğunu söylemek lazım. Elbette ihracat rakamını artırmak için elimizden geleni de yapacağız. Bu ürünün başka bir özelliği daha var. Sadece ihracat için konuşmuyoruz elbette. İstanbul gibi çok önemli bir pazarın yakınlığı da başka bir avantajı beraberinde getiriyor. Dediğim gibi üretim desenlerini değiştirmek, katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak, o bölgeye, o iklime, o toprağa uygun ürünlerin yetiştirilmesini sağlamak son derece önemli. Ben burada bütün üreticilerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Tabii tarımsal üretimin bir diğer önemli ayağı da tarım teknolojilerini kullanmak. Özellikle bu tür ürünlerin üretilmesinde tarım teknolojilerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, veri analiz edilmesi ve kararların buna bina edilmesi son derece kıymetli" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLDUK'

İklim değişikliğine değinen Bakan Yumaklı, "Malumunuz bu sene ülkemizde çok farklı, iklim değişikliğinden kaynaklı problemlerle yüzleştik. Şubat ayında zirai don oldu. Nisan'da yine zirai donun etkisini çok yoğun bir şekilde hissettik. Kuraklık çok büyük alanlarda etkili oldu. Bunlarla ilgili elbette üreticilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Zirai donla alakalı, yaklaşık 23 milyar lira civarında tarım sigortası olan üreticilerimizin ödemelerini yapmaya başladık. Tarım sigortası olmayan ancak 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin de maliyetlerini karşılamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir çalışma başlatıldı. Bu da yaklaşık 23,5 milyar liraya denk geliyor. Bunların da ödemelerine başlıyoruz. Kasım ayının sonuna kadar 23 milyar lira TARSİM ödemeleri, 23,5 milyar da diğer ödemeler olmak üzere toplam 46,5 milyar lirayı üreticilerimizin hesaplarına geçmiş olacağız. Ben tekrar buradan, tarım sigortasının bundan sonra, bizi bekleyen iklim değişikliği ve farklı meteorolojik olaylardan etkilenmenin olumsuz sonuçlarını bertaraf etmek adına mutlaka yapılması gerektiğini üreticilerimize iletmiş olayım" diye konuştu.

ORMAN YANGINLARI

Orman yangınlarıyla ilgili de konuşan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Yangınlar maalesef bir önceki gece yarısı çıktı. Gece saat 23.00'ten sonra, hatta gece 02.00'de çıkan yangınlar oldu. Tek bir yangın değildi. Antalya'da aynı gece 6-7 tane yangın çıktı. Muğla'da da benzeri yaşandı. Şu anda sadece Muğla Köyceğiz'de arkadaşlar ulaşılması zor bir alanda yoğunlaşmış durumda. Oraya herhangi bir araç çıkarılamıyor ama yine de çareleri aranıyor. Tabii havadan müdahalelerimiz de devam ediyor. Antalya'da, Alanya'da önce çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliriz. Ancak bundan 5 kilometre ötede yeni bir yangın çıktı maalesef. Şu anda orada da müdahale sürüyor. Günün ilerleyen saatlerinde buradan iyi haber vereceğiz. Ben hep şu hatırlatmayı yapıyorum, tekrar söyleyeyim. 15 Ekim'e kadar, yani yağışların inşallah bütün ülkemizde etkili olduğu zamana kadar mutlaka çok hassas davranmamız gerekir. 'Bir şey olmaz' demememiz gerekir. Bahçelerde yaptığımız temizliklerin çer çöpünü yakmamamız gerekir. Çok küçük bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz. Elbette biz yangınları söndürmekle ilgili hemen oraya ulaşıyoruz, gerekli müdahaleleri yapıyoruz ama neden yansın? Yine söylüyorum, hassas olacağız. Açık alanlarda ateş yakmayacağız. 15 Ekim'e kadar süreci inşallah, mevcut yangınlarla birlikte bugün itibarıyla, eğer başka bir şey çıkmazsa, sonlandırmış olacağız. Tekrar yangın çıkan illerimize, Muğla'ya ve Antalya'ya geçmiş olsun diyorum."