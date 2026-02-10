Bakan Yumaklı: Her yıl yaklaşık 2,3 milyar ton gıda israf ediliyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Küresel ölçekte her yıl yaklaşık 2,3 milyar ton gıdanın kaybedildiği veya israf edildiği hesaplanmaktadır. Bu gıdanın üretimi için kullanılan su miktarı ise yılda yaklaşık 250 kilometreküp seviyesindedir" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te Sıfır Atık Vakfı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Gaziantep Çalıştayı Sonuç Konferansı'na katıldı. Programa; Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan katıldı.

'EVSEL ATIKTAN ENERJİ ÜRETMEK EN SOMUT ÖRNEKTİR'

Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda yürütülen bu çalıştaylar, ortak bir metodolojiye dayanmaktadır. Tematik masa sistemi ve sorun, çözüm, hedef ve izleme yaklaşımı sayesinde bu toplantılar yalnızca tespit yapmakla kalmamış, uygulanabilir ve izlenebilir politika girdileri üretmiştir. Bu kapsamda her il için hazırlanacak Yerel Sıfır Atık Hedef Belgeleri, yerel ihtiyaçların ulusal politika tasarımına veri sağlaması açısından son derece önemlidir. Gaziantep'te yürütülen yerel uygulamalar, sıfır atık yaklaşımının yerel ölçekte somut ve ölçülebilir sonuçlar üretebildiğini açıkça göstermektedir. Yıllık yaklaşık 650 bin ton evsel atıktan elde edilen enerjiyle, yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması, atığın çevresel bir yük olmaktan çıkarılarak ekonomik bir değere dönüştürüldüğünün en somut örneklerinden biridir. 'Geri Dönüşüm Evde Başlar' ve 'Yeşil Antep' gibi projeler, yerelde sahiplenilen bu dönüşüm iradesinin güçlü örnekleridir. Atığı kaynağında önleme, önlenemez ise katma değere dönüştürme, israfla mücadelenin temelidir. Bu yerel çabalar, Türkiye'nin iklim hedefleriyle de doğrudan ilişkilidir. Bu çalıştaylar ve sonuç konferansları, COP31 süreci öncesinde Türkiye'nin sıfır atık yaklaşımını, yerel uygulamalar üzerinden, sahaya dayalı ve somut örneklerle anlatabilmesine imkan tanımaktadır" diye konuştu.

SENSÖR TABANLI SULAMA TEKNOLOJİLERİYLE YÜZDE 40 SU TASARRUFU

Bakan Yumaklı, tarımda dijital ve sensör tabanlı sulama teknolojileri ile yüzde 40'a varan su tasarrufu sağlandığını ifade ederek, "'Suda sıfır kayıp' ilkesiyle yürüttüğümüz Su Verimliliği Seferberliği ise yalnızca bir kampanya değil, bir zihniyet dönüşümüdür. Tarımda dijital ve sensör tabanlı sulama teknolojileriyle yüzde 40'a varan su tasarrufu sağlanmıştır. Modern sulama sistemleriyle sulanan alan oranı yüzde 33'e ulaşmıştır. Hedefimiz, bu oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarmaktır. Ayrıca, suyu merkeze alan üretim planlaması ve kuraklığa karşı dayanıklı yeni türlerin geliştirilmesi, bu seferberliğin önemli yapı taşları olmuştur. Su israfı yalnızca musluğu açık bırakmak değil; üretimde, tarımda, sanayide ve şehirlerde suyu verimsiz ve plansız kullanmaktır. Evlerde gri su sistemleri, sanayide geri kazanım teknolojileri, tarımda basınçlı ve damla sulama sistemleriyle bu israfı önlemek mümkündür" dedi.

ÇÖZÜM; MEVZUAT DEĞİL, DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Bakan Yumaklı, "Bugün dünya, iklim değişikliği, artan kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle su varlığı ve gıda güvenliği açısından kritik bir süreçten geçmektedir. Küresel ölçekte her yıl yaklaşık 2,3 milyar ton gıdanın kaybedildiği veya israf edildiği hesaplanmaktadır. Bu gıdanın üretimi için kullanılan su miktarı ise yılda yaklaşık 250 kilometreküp seviyesindedir. Bu tablo bize çok net bir gerçeği göstermektedir. Gıda israfı, aynı zamanda kaynak ve en önemlisi su israfıdır. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde, gıda ve su israfına yönelik başlatılan yaklaşımlar tam da bu sorunlara çözüm üretme iradesinin somut tezahürleridir. Bu anlayış doğrultusunda başlattığımız 'Gıdanı Koru- Sofrana Sahip Çık' kampanyasıyla topluma verdiğimiz mesaj kayıp ve israf ortak çabayla önlenebilir ve bu dayanışma, o kaybı umuda dönüştürebilir şeklindedir. Kampanya kapsamında yaptığımız faaliyetler aracılığıyla, kamuoyunda büyük bir farkındalık oluşturduk. Bu süreç, israfla mücadelenin yalnızca mevzuatla değil; davranış değişikliğiyle mümkün olabileceğini açıkça göstermiştir" diye konuştu.