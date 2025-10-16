Bakan Yumaklı'dan Gıda Güvencesi vurgusu: 'Adalet ve vicdan ile mümkün'

Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun 'Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi' panelinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gıda güvencesini sağlamak artık sadece üretimi artırmakla değil, aynı zamanda gıda israfını azaltma, adil dağılım, erişilebilirlik, sürdürebilirlik ve dirençli sistemler inşa etme meselesidir. Diğer yandan da yine gıda güvencesinin yalnızca üretimle ilgili olmadığını, adalet ve vicdanla mümkün olabileceğini de belirtmek gerekir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 'Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi' paneline katıldı. 54 Afrika ülkesi ve Türkiye'den bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey kamu görevlileri ve iş insanlarının katıldığı forumda konuşan Bakan Yumaklı, "Birleşmiş Milletler bu yılki 'Gıda Günü' temasını daha iyi bir gıda, daha iyi bir gelecek için el ele olarak belirledi. Mevcut fotoğraf bu temanın ne kadar da haklı olduğunu bizlere anlatır durumda. Bugün maalesef 673 milyon kişi açlıkla karşı karşıya, 2,6 milyar insan da maalesef yeterli gıdaya ve güvenilir gıdaya ulaşmakta büyük güçlük çekiyor. Bu rakamların birer bir istatistik olmadığını, hepsinin ardında birer insan hayatı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Gıda güvencesi yalnızca bir ülkenin değil, bütün insanlığın sorunudur, sorumluluğudur" dedi.

Bakan Yumaklı, "İklim değişikliğinden bahsediyoruz, savaşlardan bahsediyoruz. Ekonomik dalgalanmalardan bahsediyoruz ve salgınlardan bahsediyoruz ki bu sorunların daha da derinleşmesi için maalesef ki bunlar da önemli birer başlık. Diğer taraftan yetişkin obezite oranının yüzde 15,8'e çıkması gibi gıda kaybı ve israfının bütün dünya için söylüyorum 2,3 milyar tona yükselmesi gibi farklı zıt durumları da maalesef yaşıyoruz. Bu nedenle gıda güvencesini sağlamak artık sadece üretimi artırmakla değil, aynı zamanda gıda israfını azaltma, adil dağılım, erişilebilirlik, sürdürebilirlik ve dirençli sistemler inşa etme meselesidir. Diğer yandan da yine gıda güvencesinin yalnızca üretimle ilgili olmadığını, adalet ve vicdanla mümkün olabileceğini de belirtmek gerekir" dedi.

'GAZZE'YE YARDIMLARIMIZI ULAŞTIRDIK, ULAŞTIRMAYA DA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Yumaklı, "Gazze'de yaşanan insan eliyle oluşturulmuş açlık krizi ve hepimiz için vicdani bir sınavdı. Türkiye bu süreçte her platformda her türlü hukuki yollarla ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla tüm dünyaya net bir mesaj verdi. O mesaj şu: 'Gıdaya ulaşmak, gıdaya erişmek bir ayrıcalık değil en temel insan hakkıdır.' Bunun bilinciyle Türkiye olarak Gazze'ye yardımlarımızı bu süreç içerisinde ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Dünyanın neresinde açlıkla ilgili sınanan bir insan varsa Türkiye hemen orada olmaya gayret etmiştir. Biz inanıyoruz ki gıdayı korumak insanlığı korumaktır. Türkiye olarak Afrika ülkeleriyle adil ve eşit ortaklık ülkesi çerçevesinde tarımsal iş birliklerimizi derinleştiriyoruz. Son yıllarda Somali, Senegal, Nijer, Sudan ve Fas gibi ülkelerde kırsal kalkınma, sulama altyapıları, tohum destekleri ve çiftçi eğitimleri alanında somut projeler yürüttük. TİKA'mız aracılığıyla, tarım makinelerinin temini, seracılık uygulamaları ve gıda güvenliği eğitimleri gerçekleştirdik. Bu iş birliğinin sürdürülebilmesi, lojistik altyapı, yatırım ve finansal mekanizmalarının güçlendirilmesi ve Afrika pazarına özel çözümler geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bunlar üzerinde de yine çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlığımız ile Dünya Gıda Programı İş birliği ile tesis edilecek olan İnsani Yardım ve Stratejik Stok Merkezi yalnızca Türkiye'nin değil, Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerin acil ihtiyaçlarına hızla cevap verebilecek bir kapasiteye sahip olacaktır. Nisan 2025'te, Bakanlığımızın ev sahipliği, İFAD iş birliği ve 11 ülkenin katılımıyla, Güney Güney ve üçlü işbirliği yoluyla kıt su kaynakları altında tarımsal verimliliğin arttırılması başlıklı bir toplantı düzenledik. Bu toplantıyla su kaynaklarının etkin yönetimi, iklim değişikliğine uyum ve tarımsal üretimde dayanıklılığın arttırılması alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımına önemli bir zemin hazırlanmış oldu. Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz çerçevesinde Afrika ülkeleriyle yürüttüğümüz ortak projeleri sürdürmeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bir sözünü burada özellikle belirtmek istiyorum: 'Aramızda çizilen yapay sınırları kabul etmeyerek, Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmama hedefine sıkı sıkı bağlıyız.' Bugün burada yapılan tartışmalar yalnızca fikir alışverişi değil, aynı zamanda somut başlangıçlarında bir başlangıç noktası olmalı. Sizleri bu sorumluluğu hep birlikte üstlenmeye, bugünün çağrısına kulak vermeye, aksiyon almaya, her zamankinden daha çok empatiyle beraber çalışmaya davet ediyorum" dedi.