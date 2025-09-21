Haberler

Bakan Yumaklı: DSİ'nin Yeşil Karıncaları Sel Felaketine Karşı Sahada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taşkın ve sel felaketlerine karşı Devlet Su İşleri'nin sahada 135 iş makinesi ve 183 personelle mücadele ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taşkın ve sel felaketlerine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün "Yeşil Karıncalarının" vatandaşların yanında yer aldığını belirterek, "Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi-ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Nsosyal hesabından Karadeniz Bölgesi'ndeki söz konusu illerde yaşanan taşkın ve sellere ilişkin paylaşım yaptı.

Yağışların yol açtığı taşkın ve sel felaketlerine karşı "DSİ'nin Yeşil Karıncalarının" ilk andan itibaren sahada, vatandaşların yanında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi-ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz. Sel ve taşkınlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
İstanbul kayyumu Gürsel Tekin: Seçimden sonra görevi devretmem

Gözler kurultaydayken Gürsel Tekin yeni krizin kapısını araladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taliban'dan Trump'a rest: Bir karış toprak dahi pazarlık konusu olamaz

Trump'ın tehditlerine Taliban'dan rest: Bir karış toprağı dahi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.