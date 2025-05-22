Bakan Yumaklı: Doğanın korunması geleceğin teminatıdır

Bakan Yumaklı: "Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak kültürel mirasımızı da koruyoruz"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerimizi yaygınlaştırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak kültürel mirasımızı da koruyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi", 21-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van da düzenlenen 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

"Doğa ile kurduğumuz ilişkiye dair farkındalığı daha da derinleştirmemiz gerektiğini hatırlatıyor"

Kongrenin yalnızca akademik bir platform olmanın ötesinde, ülkenin doğa koruma politikalarına yön veren bir buluşma haline geldiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bugün aynı zamanda 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü. Bu özel gün, kongrenize ev sahipliği yapan kadim Van şehrimizde, doğa ile insanın uyumunu daha güçlü bir biçimde konuşmamıza imkan sunuyor. Bu yıl tüm dünyada Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü, 'Doğa ile Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla kutlanıyor. Bu önemli gün, doğa ile kurduğumuz ilişkiye dair farkındalığı daha da derinleştirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor" ifadelerine yer verdi.

"Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak kültürel mirasımızı da koruyoruz"

Biyolojik çeşitliliği gıda güvenliğinin, iklim direncinin, kalkınma hedeflerinin ve gelecek kuşaklara bırakılacak yaşam kalitesinin temeli olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler doğayı sadece korumakla kalmıyor, onu bilimden ve teknolojiden istifade ederek, toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde yönetmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede, korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerimizi yaygınlaştırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak, kültürel mirasımızı da koruyoruz" şeklinde konuştu.

"Doğayı korumak, geleceği korumaktır"

Katılımcıların katkısıyla kongrenin sadece akademik bir tartışma değil aynı zamanda doğayı koruma çalışmalarında yeni politikaların önünün açılacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bizler biliyoruz ki; doğayı korumak, geleceği korumaktır ve bu gelecek; ancak hep birlikte, kararlılıkla ve bilimle inşa edilir. Bu düşüncelerle, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere, tüm üniversitelerimize, bilim insanlarımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze ve doğaya gönül vermiş tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nin ülkemizin biyolojik çeşitliliği adına hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum" diye konuştu.

Video sonunda ise Anadolu Parsı'nın görüntüleri paylaşıldı.