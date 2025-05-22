Bakan Yumaklı: Doğanın korunması geleceğin teminatıdır

Bakan Yumaklı: Doğanın korunması geleceğin teminatıdır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, doğayı korumanın ve biyolojik çeşitliliği artırmanın önemine vurgu yaptı. Bilim temelli stratejilerle korunan alanların artırılması gerektiğini belirten Yumaklı, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak kültürel mirası koruma çabalarının da altını çizdi.

Bakan Yumaklı: "Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak kültürel mirasımızı da koruyoruz"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerimizi yaygınlaştırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak kültürel mirasımızı da koruyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi", 21-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van da düzenlenen 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

"Doğa ile kurduğumuz ilişkiye dair farkındalığı daha da derinleştirmemiz gerektiğini hatırlatıyor"

Kongrenin yalnızca akademik bir platform olmanın ötesinde, ülkenin doğa koruma politikalarına yön veren bir buluşma haline geldiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bugün aynı zamanda 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü. Bu özel gün, kongrenize ev sahipliği yapan kadim Van şehrimizde, doğa ile insanın uyumunu daha güçlü bir biçimde konuşmamıza imkan sunuyor. Bu yıl tüm dünyada Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü, 'Doğa ile Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla kutlanıyor. Bu önemli gün, doğa ile kurduğumuz ilişkiye dair farkındalığı daha da derinleştirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor" ifadelerine yer verdi.

"Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak kültürel mirasımızı da koruyoruz"

Biyolojik çeşitliliği gıda güvenliğinin, iklim direncinin, kalkınma hedeflerinin ve gelecek kuşaklara bırakılacak yaşam kalitesinin temeli olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler doğayı sadece korumakla kalmıyor, onu bilimden ve teknolojiden istifade ederek, toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde yönetmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede, korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerimizi yaygınlaştırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak, kültürel mirasımızı da koruyoruz" şeklinde konuştu.

"Doğayı korumak, geleceği korumaktır"

Katılımcıların katkısıyla kongrenin sadece akademik bir tartışma değil aynı zamanda doğayı koruma çalışmalarında yeni politikaların önünün açılacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bizler biliyoruz ki; doğayı korumak, geleceği korumaktır ve bu gelecek; ancak hep birlikte, kararlılıkla ve bilimle inşa edilir. Bu düşüncelerle, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere, tüm üniversitelerimize, bilim insanlarımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze ve doğaya gönül vermiş tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nin ülkemizin biyolojik çeşitliliği adına hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum" diye konuştu.

Video sonunda ise Anadolu Parsı'nın görüntüleri paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Güncel
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanına TSK'da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi

Sürpriz karar! Tartışmalı TSK tasarısı geri çekildi
Miley Cyrus yaşadığı sağlık krizini ilk kez açıkladı

Hayranlarından yıllarca sakladığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.