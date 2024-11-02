Bakan Yumaklı: Divriği Milli Parkı listemize eklendi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yeni bir milli parkımız daha oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Divriği Milli Parkı listemize eklendi" dedi.

?Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, "Yeni bir milli parkımız daha oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Divriği Milli Parkı listemize eklendi. Benzersiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır parkımız Sivasımıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.