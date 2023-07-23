Bakan Yumaklı'dan Yunanistan'daki orman yangınlarına övgü

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale etmek üzere görevlendirilen Türk ekibinin görevini başarıyla icra ettiğini belirterek, çalışmalara ait görüntüleri paylaştı.