Bakan Yumaklı'dan Yapay Et İddialarına Yanıt

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İklim Kanunu'nu öne sürerek 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarıyla besicilerden ucuz fiyaha hayvan almak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunarak, "İklim Kanunu'nda yapay et ile ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim Kanunu'nu öne sürüp dolandırıcılık yapanlara dikkat! Son günlerde İKLİM KANUNU üzerinden tamamen asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Bunların başında 'Türkiye'de yapay et üretilecek' ve 'Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor' yalanları geliyor. Buradan bir kez daha açık ve net söylüyorum: İklim Kanunu'nda yapay et ile ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır. Diğer taraftan, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ediyoruz. SAT1 serotipine karşı geliştirdiğimiz 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettik. Aşı üretimimiz ve aşılamalarımız devam ediyor. Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlıyoruz. Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da 'Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın' diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir" dedi.

'ÜRETİCİMİZİN ALIN TERİNİN, EMEĞİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Üretici ve vatandaşları aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yumaklı, "Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza 'Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın' diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz. Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız. Son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdik. Açıkladığımız Hayvancılık Yol Haritamızla genç ve kadın üreticilerimizi ve küçük aile işletmelerini öncelikli olarak destekliyoruz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum: Hayvancılıkla ilgili en doğru bilgiye Türkiye'nin her il ve ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere, kulaktan dolma söylentilere itibar etmeyiniz. Ayrıca bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunuz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hiç tereddüt etmeden adli mercilere şikayet ediniz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticimizin hakkını, vatandaşımızın güvenini korumak için, hem sahada hem de hukuk önünde gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.