Bakan Yumaklı'dan Yangın Mücadelesi Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akhisar'daki yangınla ilgili müdahale çalışmaları ve yangınların önlenmesi için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Havanın kararmasıyla artık hava araçları inmek durumunda, çok yoğun şekilde çalıştılar. Arkadaşlarımız müdahaleye karadan devam edecek." dedi.

Yumaklı, Bilecik'te yangının devam ettiği bölgede, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki yangının 11.25'te çıktığını, ilk müdahalenin 11.35'te yapıldığını hatırlattı.

Yurdun her tarafında çok şiddetli rüzgarlar olduğunu, Akhisar'daki yangının da rüzgar sebebiyle yayılma eğilimi gösterdiğini belirten Yumaklı, Akhisar'da 3 uçak, 11 helikopter ve 30 arazözle mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Yumaklı, Balıkesir Havran'da 5 uçak, 2 helikopter ve 25 arazözle yangının söndürülmeye çalışıldığını ve kısmen kontrol altına alındığını dile getirerek, "Gaziantep'te 2 uçak, 12 helikopter ve 12 arasözle müdahale edildi, o da kontrol altında. Kahramanmaraş'ta 3 helikopter, 15 arasöz, bu da kontrol altında. Bolu Göynük de bizi çok zora sokan yangınlardan bir tanesi oldu. Güçlerimizi bölmek zorunda kaldık maalesef." ifadesini kullandı.

Göynük'teki coğrafi koşullar nedeniyle ekiplerin bölündüğünü aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Orada da 11 helikopter ve 12 arazöz. Kaldı ki takviyeye devam ediyoruz. Burada da arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. Antalya Finike'de 4 uçak, 4 helikopter ve 24 arasözle burada da müdahale ettik ve kontrol oldu. Osmaneli'ndeki yangına, 2 helikopter, 10 arazözle müdahale ettik ancak alanın çok geniş olduğunu söylemek istiyorum. Yangının 4'te 3'ü ile ilgili belli oranda bir başarı sağlandı. Bir alana yoğunlaşmış vaziyetteler. Havanın kararmasıyla artık hava araçları inmek durumunda, çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Arkadaşlarımız müdahaleye karadan devam edecek."

"Maalesef yorulmayan, acıkmayan, dinlenmeyen ve daha da büyümek için hareket eden bir düşmana, yangına, alevlere karşı mücadele ediyoruz." diyen Yumaklı, vatandaşları daha duyarlı ve hassas olmaya davet etti.

Yumaklı, basit bir hassasiyetle bu yangınların yaşanmayabileceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memleketimizin yeşil vatanını korumak herkesin boynunun borcu. Bu ülkenin bir evladı olarak; ormanın yanmasına sebep olacak bir şey yapmakla vatana kurşun sıkmak aynı şey, o yüzden istirham ediyorum, rica ediyorum, mutlaka bütün vatandaşlarımız bu konuda hassas olsun. Orman yangını çıkmasına sebep olabilecek ne varsa bunu yapmasınlar, uzak dursunlar. Sadece kendileri değil etraflarında da buna sebep olabilecek herhangi bir şeyi engelleyebiliyorlarsa kendileri, engelleyemiyorlarsa en yakın kolluk güçleri, kamu kurumuna, bizlere hızlıca ulaşsınlar."

Tüm yangınlarda emeği geçen kurumlara teşekkür eden Yumaklı, "Yangını insanoğlu çıkartıyor iklim şartları değil. Dolayısıyla engellemek de yine bizim elimizde. Önümüzdeki haftanın bir bölümünü de içine alacak şekilde çok şiddetli rüzgarların, yüksek hava sıcaklıklarının ve düşük nemin olacağını tekrar hatırlatayım. Hiç kimse lütfen açık alanda ateş yakmasın, ateş alabilecek herhangi bir şey yapmasın. Yeşil vatanımızı korumak için 15 Ekim'e kadar bütün bakanlık teşkilatları olarak teyakkuz halinde olacağız." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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