Bakan Yumaklı'dan Sındırgı Depremine İlişkin Açıklama

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri ve Bakanlığımıza bağlı birimlerimiz gerekli kontrolleri yapmak için sahadadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.