Bakan Yumaklı'dan Sel ve Taşkın Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sel ve taşkın felaketlerine karşı yürütülen mücadele çalışmalarını duyurdu. Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi ve 183 personel ile sahada görev aldıklarını belirtti.
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Sağanak yağışların yol açtığı taşkın ve sel felaketlerine karşı DSİ'nin Yeşil Karıncaları ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyor. Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında; Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi/ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz. Sel ve taşkınlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.
Umutcan ÖREN/ANKARA,
