Haberler

Bakan Yumaklı'dan Sel ve Taşkın Açıklaması

Bakan Yumaklı'dan Sel ve Taşkın Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sel ve taşkın felaketlerine karşı yürütülen mücadele çalışmalarını duyurdu. Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi ve 183 personel ile sahada görev aldıklarını belirtti.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Sağanak yağışların yol açtığı taşkın ve sel felaketlerine karşı DSİ'nin Yeşil Karıncaları ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyor. Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında; Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi/ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz. Sel ve taşkınlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.