Bakan Yumaklı'dan saman balyaları ile F-16'ları engelleyen çiftçiye ziyaret

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz darbe girişiminde, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tarlasındaki samanları yakarak F-16'ların kalkışını engelleyen Bitik köyü muhtarı Hicabi Bitik'i ziyaret etti. Bakan Yumaklı'ya, Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Toprak Mahsulleri Genel Müdürü Ahmet Güldal da eşlik etti. Bakan Yumaklı, muhtar Bitik'e Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.