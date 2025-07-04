Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarıyla Mücadele Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi. 10 büyük yangınla mücadele edildiği ve kontrol altına alındığı belirtildi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda: İzmir- Buca, İzmir-Ödemiş, Bursa- Yenişehir, Eskişehir- Seyitgazi, Balıkesir- Savaştepe, Kahramanmaraş- Andırın, Çanakkale- Çan yangınlarında kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmaları sürmektedir" açıklamasında bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini açıkladı. Yumaklı, görevlilerin alevler karşısında ortaya koyduğu mücadele sonucunda; İzmir- Buca, İzmir- Ödemiş, Bursa- Yenişehir, Eskişehir- Seyitgazi, Balıkesir- Savaştepe, Kahramanmaraş- Andırın, Çanakkale- Çan, yangınlarında kontrol sağlandığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, devam eden Muğla- Milas, Manisa- Saruhanlı yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıkladı. Tamamen kontrol altına almak için çalışmaların devam etmekte olduğunu belirtti.

Hatay- Dörtyol'da saat 16.19'da çıkan yangınına ekiplerin 16.30'da ilk müdahaleyi yaptığını kaydeden Bakan Yumaklı, "Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir. Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Vatan'ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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