Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları İçin Acil Önlem Çağrısı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemleneceğini, bunun da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkaracağını belirterek, "Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Tarım Ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu. 'Yeşil Vatan'ın' korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım. Doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Yangınlara müdahale gücümüzle değil hiç yangın çıkmaması ile gururlanalım" ifadelerini kullandı.