Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin 3 yangının tamamen, 2 yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi sonucunda Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale merkez ve Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Manisa Soma ve İzmir Karaburun yangınlarının ise enerjisi düşürüldü, tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi.