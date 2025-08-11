Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması

Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde çıkan 55 orman yangınının 45'inin kontrol altına alındığını ve devam eden yangınlarla ilgili mücadeleye devam edildiğini açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kabine toplantısının ardından Türkiye'de devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezi'ne gittiğini bildirdi. Yumaklı yaptığı açıklamada, bugün çıkan 55 orman yangınının 45'inin tamamen kontrol altına alındığını ifade ederek, devam eden; Çanakkale- Ayvacık, Çanakkale- Ezine, Bolu- Mudurnu, Kahramanmaraş- Göksun, Muğla- Milas, Hatay- Yayladağ, Manisa- Şehzadeler yangınlarının enerjisinin de düşürüldüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı Çanakkale- Merkez-Dardanos, Manisa- Soma, Edirne- Enez yangınlarına ise ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini ifade etti.

Bu yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için mücadele edildiğini aktaran Bakan Yumaklı, "Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen. Dışarıda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
