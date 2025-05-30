Bakan Yumaklı'dan Orman Dede'ye Vefa

Bakan Yumaklı'dan Orman Dede'ye Vefa
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Dede olarak bilinen Rahim Demirtaş'ın vefatı üzerine yaptığı açıklamada, onun sadece ağaç dikmekle kalmayıp sevgisini ve acısını toprağa işlediğini belirtti.

Bakan Yumaklı: "Orman Dede sadece ağaç dikmedi; acısını ormana çevirdi, sevgisini toprağa işledi"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Rahim Demirtaş, nam-ı diğer Orman Dede sadece ağaç dikmedi; acısını ormana çevirdi, sevgisini toprağa işledi" dedi.

Rahim Demirtaş, nam-ı diğer Orman Dede'nin vefatı üzerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı ile birlikte sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rahim Demirtaş, nam-ı diğer Orman Dede sadece ağaç dikmedi; acısını ormana çevirdi, sevgisini toprağa işledi. Memleketi Konya'nın Beyören köyünde, her diktiği fidanda, bir dua bıraktı, bir umut büyüttü. Onu ebediyete uğurlarken, geride kalan binlerce ağaca gözümüz gibi bakacağımıza söz veriyoruz. Ayrıca Rahim amcamızın hatırasını yaşatmak için, memleketinde adını taşıyan bir Rahim Demirtaş Hatıra Ormanı kuracağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Güncel
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