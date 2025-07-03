Bakan Yumaklı'dan İzmir'deki Yangınlar Hakkında Açıklama

Bakan Yumaklı'dan İzmir'deki Yangınlar Hakkında Açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerindeki orman yangınlarına karşı yapılan mücadeleyi duyurdu. Bakan, karadan ve havadan yoğun bir şekilde yangınla mücadele ettiklerini belirtti.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "İzmir Çeşme ve Ödemiş'te orman yangınlarına karşı karadan ve havadan topyekun mücadele veriyoruz. 6 uçak, 16 helikopter, kara gücümüz; ormanın kahramanlarıyla birlikte Yeşil Vatan için görevdeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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