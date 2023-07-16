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Bakan Yumaklı'dan Hatay'daki Orman Yangınına İlişkin Açıklama

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, 'Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor' dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Twitter Belen Hatay Güncel Haberler

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