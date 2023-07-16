Bakan Yumaklı'dan Hatay'daki Orman Yangınına İlişkin Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, 'Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor' dedi.