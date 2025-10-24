Haberler

Bakan Yumaklı'dan Gıda Güvenliği Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretim tahmin verilerindeki düşüşün kuraklık ve zirai don nedeniyle yaşandığını belirtti. Ancak güçlü stoklar ve dış ticaret tedbirleri sayesinde Türkiye'nin gıda ihtiyacında risk oluşmadığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretim tahmin verilerindeki düşüşte, üretim sezonunda yaşanan kuraklığın ve zirai donun etkili olduğunu belirterek, ???"Güçlü stoklarımız ve ihtiyaç durumunda aldığımız etkili dış ticaret tedbirlerimiz sayesinde süreç kontrolümüz altındadır. Ülkemizin gıda ihtiyacında herhangi bir risk oluşması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun 2025 yılı "Bitkisel Üretim 2. Tahmini" verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, "Bitkisel üretim tahmin verilerindeki düşüşte, üretim sezonunda yaşanan kuraklık ve zirai don etkili olmuştur. 2024-2025 üretim sezonunda yaşanan kuraklık, buğday, arpa, ayçiçeği ve mercimek gibi ürünlerde verim kayıplarına neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte 10-13 Nisan tarihlerinde gerçekleşen zirai donun 65 ilde etkili olduğunu, 4 gün süren donun meyvelerde yaşanan kayıp miktarını artırdığını belirten Yumaklı, 2014'te yaşanan zirai don ve 2021'de yaşanan kuraklığın bitkisel üretim üzerindeki etkilerinin bu yıl her iki iklimsel olayın birlikte yaşanması nedeniyle daha şiddetli gerçekleştiğini ifade etti.

Tahmini verilere göre yaşanan azalışın Türkiye'nin gıda arz güvenliğini etkilememesi için gerekli piyasa takibini yaptıklarını ve tedbirlerini aldıklarını vurgulayan Yumaklı, "Güçlü stoklarımız ve ihtiyaç durumunda aldığımız etkili dış ticaret tedbirlerimiz sayesinde süreç kontrolümüz altındadır. Ülkemizin gıda ihtiyacında herhangi bir risk oluşması söz konusu değildir." dedi.

"Üreticileri desteklemeye devam ediyoruz"

Yumaklı, diğer yandan Türkiye'nin gıda arz güvenliği için var gücüyle çalışan üreticileri desteklemeye devam ettiklerini, bu kapsamda 2026 yılında genel bütçeden tarıma 888 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti.

Bu bütçe içinde tarımsal destek programları için 168 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 190 milyar lira, tarımsal kredi destekleri, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için ise 268 milyar lira kaynak öngörüldüğü bilgisini veren Yumaklı, ayrıca zirai don zararlarından etkilenen üreticilere toplam 46,5 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Bu çerçevede, tarım sigortası olan üreticilere 23 milyar lira hasar tazminatı ödemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar toplam 19 milyar lira hasar tazminatını ödedik. Tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize ise toplam 23,5 milyar lira destekleme ödemesi yapacağız. Bu rakamın da 13,4 milyar lirasını ödedik, kalan 10,1 milyar lirayı da önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz. Bugün açıklanan veriler üzerinden ülkemiz gıda ihtiyacının karşılanmasına dönük maksatlı yorum ve haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesini rica ederiz. Tarımsal üretimimiz ve gıda arz güvenliğine dönük aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızın gıda ihtiyacı sorunsuz şekilde karşılanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
Haberler.com
