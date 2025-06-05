Bakan Yumaklı'dan Gıda Denetimleri Öncesi Açıklama

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da gıda denetim aracının şoför koltuğuna geçip, bayram öncesi yapılan denetimlere eşlik etti.

Bakan Yumaklı, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli gıda denetçileri ile denetime çıktı. Gıda denetim aracının şoför koltuğuna geçen Bakan Yumaklı, personelle sohbet etti. Denetimde karşılaştıkları olaylara ilişkin soru soran Yumaklı, "Bazen birilerini arama, birilerine ulaşma, birilerini tanıdığını göstermeye çalışanlar da oluyor" cevabını aldı. Bunun üzerine Yumaklı, "O şekilde telefon açıp bir tanıdığının olduğunu göstermek isteyenlere siz de 'Tamam siz kimi tanıyorsunuz bilmiyoruz; ama biz de Bakanı tanıyoruz' diye söyleyin" ifadelerini kullandı. Denetimlerdeki asıl amacın uygunsuzluk tespit edip ceza kesmek olmadığını vurgulayan Yumaklı, amaçlarının vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması olduğunun altını çizdi.

Ekiplerle denetim yapan Yumaklı, ardından bakanlık tarafından geçen yıl uygulamaya alınan Gıda Denetimlerinde Karekod Uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "28 Temmuz'a kadar süre vererek işletmelerin QR kodlarını gelen müşterilerin görebileceği şekilde asmalarını istedik. Bugün de bu işlemi yapan işletmelerimizden birindeyiz. Burayı daha önce Ramazan Bayramı öncesinde denetlemiştik. Bugün tekrar geldik. Çünkü bayram öncesinde ve esnasında çok tüketilen şekerlemelerin kullanıldığını biliyoruz. Üretim tesisine baktık. Ürünlerin paketlenmesinden sunumuna, etiketinden son kullanım tarihe kadar denetledik. Ben de mesai arkadaşlarıma iştirak ettim. Biz denetimleri firmaların önlem alması için yapıyoruz. Asıl önemli olan tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması. Her zaman söylediğimiz gibi tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmak en doğal hakkıdır. Biz de bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte bu hakkı sonuna kadar tavizsiz, toleransız korumaya devam edeceğiz" dedi.