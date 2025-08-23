Bakan Yumaklı'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze'deki insani krize dikkati çeken mektupla tüm dünyaya vicdan çağrısı yaptığını belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de yaşanan duruma dikkati çeken mektubuyla tüm dünyaya vicdan çağrısı yapan Emine Erdoğan'ı yürekten desteklediğini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm, yalnızca bölgenin değil tüm insanlığın ortak sınavıdır. Artık sessiz kalma vakti değil, harekete geçme vaktidir. Masum çocukların yüzünün gülmesi, kan ve gözyaşının sona ermesi, barış ve huzurun tesis edilmesi için dünya bir an önce adım atmalıdır."