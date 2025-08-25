Bakan Yumaklı'dan Eğitim Uçağı Kazası Açıklaması

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Burdur'un Bucak ilçesinde eğitim uçağının, Karacaören Baraj Gölü'nde kaza kırıma uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Burdur'a bağlı Karacaören Barajı'ndan su alma sırasında kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan iki personelimizin sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bütün ekiplerimizi her türlü kazadan korusun" ifadelerine yer verdi.