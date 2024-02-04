Üye Girişi
Haberler

Bakan Yumaklı'dan '6 Şubat' paylaşımı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde sosyal medya üzerinden videolu bir paylaşım yaparak depremde hayatını kaybedenleri yad etti ve devletin ve milletin birlik ve beraberlik içinde çalışarak bölgeyi ayağa kaldırdığını belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan 'asrın felaketi?, devletimizin ve milletimizin el ele vermesiyle 'asrın birlikteliğine' dönüştü dedi.

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde sosyal medya üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. Depremde hayatını kaybedenleri yad eden Bakan Yumaklı, 6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan 'asrın felaketi?, devletimizin ve milletimizin el ele vermesiyle 'asrın birlikteliğine' dönüştü Bakanlığımıza bağlı tüm kurum ve kuruluşlarımızla depremin ilk anından itibaren bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Bakanlığımızın her bir mensubu; üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın acısını kendi acısı bildi, yaraları sarmak için cansiparane mücadele etti. Tüm imkanlarımızı bölge için seferber etmeye, ilk günkü gayret ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da tüm zorlukları birbirimize kenetlenerek aşacağız. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı ve mesai arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyor; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Rabb'im ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Kahramanmaraş Doğal Afetler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Dudak uçuklatmak bir deyim mi? Dudak uçuklatmak deyim sayılır mı? Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title