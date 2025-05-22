Bakan Yumaklı'dan 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nde Önemli Mesajlar

(ANKARA)- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van da düzenlenen 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'ne gönderdiği video mesajda; "Bizler biliyoruz ki; doğayı korumak, geleceği korumaktır. ve bu gelecek, ancak hep birlikte, kararlılıkla ve bilimle inşa edilir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'da düzenlenen 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'ne video mesaj gönderdi. Uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenen Anadolu parsının görüntüsünü paylaşan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kıymetli katılımcılar, değerli bilim insanları, sevgili doğa gönüllüleri, böylesine önemli bir günde sizlere seslenmekten memnuniyet duyuyorum. Bu değerli organizasyonun, yalnızca akademik bir platform olmanın ötesinde, ülkemizin doğa koruma politikalarına yön veren bir buluşma haline gelmesi hepimiz adına gurur vericidir.

Bugün aynı zamanda 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü. Bu özel gün, kongrenize ev sahipliği yapan kadim Van şehrimizde, doğa ile insanın uyumunu daha güçlü bir biçimde konuşmamıza imkan sunuyor. Bu yıl tüm dünyada Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü, 'Doğa ile Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla kutlanıyor. Bu önemli gün, doğa ile kurduğumuz ilişkiye dair farkındalığı daha da derinleştirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Biyolojik çeşitliliği yalnızca bir çevre meselesi olarak değil, gıda güvenliğimizin, iklim direncimizin, kalkınma hedeflerimizin ve en önemlisi gelecek kuşaklara bırakacağımız yaşam kalitesinin temeli olarak görmeliyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler; doğayı sadece korumakla kalmıyor, onu bilimden ve teknolojiden istifade ederek, toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde yönetmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerimizi yaygınlaştırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak, kültürel mirasımızı da koruyoruz.

Bugün burada sizlerin katkısıyla oluşacak fikir ve öneriler, yalnızca akademik bir tartışma alanı oluşturmayacak; aynı zamanda doğayı koruma çalışmalarımızda bize ışık tutacak, yeni politikaların önünü açacaktır. Bizler biliyoruz ki; doğayı korumak, geleceği korumaktır. ve bu gelecek; ancak hep birlikte, kararlılıkla ve bilimle inşa edilir. Bu düşüncelerle, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere, tüm üniversitelerimize, bilim insanlarımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze ve doğaya gönül vermiş tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nin ülkemizin biyolojik çeşitliliği adına hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Sözlerime burada son verirken, sizler aracılığıyla kamuoyuyla ilk defa bir görüntüyü paylaşmak istiyorum. Bu görüntüde Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanını göreceğiz. Bu görüntüde yalnız, ama asla kaybolmayan, geçmişin izini taşıyan, bin yıllık hikayenin vücut bulmuş halini izleyeceğiz. İşte son görüntüsüyle, gözümüz gibi baktığımız, koruduğumuz, kolladığımız, bu toprakların en asil hayvanı Anadolu Parsı!"