Bakan Yumaklı: Çiftçilerin hesabına 124 milyon TL destek ödemesi yatırıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 124 milyon 17 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 124 milyon 17 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "124 milyon 17 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.