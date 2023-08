Bakan Yumaklı: "Yaklaşık 1500 hektar alanda etkilendi"

"6 köy boşaltılmıştı, kalan 9 köy de boşaltıldı"

"9 köyden 29 vatandaşımızı KYK yurtlarına yerleştirdik"

"Çanakkale Boğazı tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı"

ÇANAKKALE - Çanakkale'de yaklaşık 14 saattir devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1500 hektar alanının etkilendiğini söyledi.

Çanakkale'de dün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 14 saattir devam eden 9 köyün etkilendiği orman yangınları sonrası bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Rüzgarın etkisiyle 15 kilometrelik bir alanı 6 saatlik bir sürede geçerek bir hat üzerinde yayıldı. Etkilenen alan 1500 hektar, 800 hektarı ormanlık geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor. Tedbiren 9 köyde önlemler alınmıştı, 6 köy boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde kalan 9 köyde boşaltıldı. Bu köyler Kayadere, Damyeri, Belen Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı, bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltıldı. Bu köylerden Ulupınarda 3, Yağcılarda 4 ev şuana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda. Tedbiren 3 köyde akşam saatlerinde boşaltıldı. Bu köylerde Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Gereken uyarılar yapıldı. Ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaeli köyüne yakın yaşlı evi var. Burada 41 yaşlı Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi. Bahsetmiş olduğumuz 9 köyden 29 vatandaş, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu. Yakınımızda devlet hastanesi var, şuana kadar 14 kişi tedbiren nakledildi. Devlet Hastanesinde şuanda 150 hastamız var. 60 ambulans bekletiliyor. Şu anda herhangi bir tehdit yok ama her ihtimale karşı bu önlemler de alınmış durumda. Maalesef sosyal medyada çok sık speküle edilen bu durumun doğrusunu bu şekilde açıklamış olalım. Diğer spekülasyonlara itibar edilmesin. Üniversite de teyakkuz durumu devam ediyor. Orada da herhangi bir boşaltma söz konusu değil. Gündüz saatlerinde sıcaklığın çok yüksek olduğu rüzgarın saatte 70 kilometre ulaştığı neminde yüzde 19'larda olduğu bir dönemi yaşadık. An itibariyle sıcaklığın 25 derece, nemin yaklaşık yüzde 52 oranında ve rüzgarında 35 kilometre saatte olduğunu söyleyebilirim. Elbette hava şartları istediğimiz seviyede değil ama gündüz olduğu kadar bizi zorlayan seviyede değil. Şu an itibariyle gece olması hasebiyle yere inen mücadele edemeyen uçaklarımız var ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500'e yakın personelimizle mücadelemiz devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla birlikte gündüz açıkladığımız hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları mücadeleye katılmış olacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı. Çanakkale Boğazı da gece görüş helikopterlerimizin su alabilmesi için tek taraflı kapatıldı. Burada çok ciddi bir dayanışma var. Bu mücadelede bizim yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.