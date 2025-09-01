Bakan Yumaklı: Buldan'daki Yangının Enerjisi Düşürüldü

BAKAN YUMAKLI: BULDAN'DAKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Denizli'nin Buldan ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, "Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Bu arada Denizli Valiliği de yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; "Buldan ilçemizde devam eden orman yangınına; 20 helikopter ile havadan, 619 araç ve 2205 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Yangının enerjisi büyük oranda düşürülmekle birlikte kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir. Zorlu arazi şartları nedeniyle koşullar oldukça güç olmasına rağmen söndürme çalışmaları; orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,