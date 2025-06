Bakan Yumaklı: Bilecik- Sakarya sınırındaki yangın devam ediyor, ekiplerimiz mücadele halinde

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün, Türkiye'de 67 yangın çıktı, bunlardan 63 adedinin kontrolü sağlandı. Fiili olarak devam eden, aktif 4 yangınımız vardı. Bunlardan İzmir Bornova, Bursa-Kestel ve Kahramanmaraş-Türkoğlu yangınlarında kontrol sağlandı. Sadece Bilecik- Sakarya sınırındaki yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız cansiparane mücadele ediyorlar. Burada 2 uçak, 7 helikopter ve 2 arazöz, yine AFAD koordinasyonunda bütün kurumların, valiliklerimiz koordinasyonunda bütün kurumlarımızın destek olmasıyla çok ciddi bir ekip şuanda mücadele halinde" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Harekat Merkezi'nde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgiler verdi. 1 Ocak itibariyle çıkan bin 89 orman yangınında bin 823 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Yumaklı, İzmir-Bornova, Kahramanmaraş, Bursa-Kestel ve Sakarya- Bilecik sınırındaki orman yangınlarının son durumu hakkında bilgiler verdi.

'ORMAN YANGINLARINI ÇIKARAN İKLİM ŞARTLARI DEĞİL, İNSAN FAKTÖRÜ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın artık ilkim değişikliğinden kaynaklı sorunlarla boğuştuğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Kuraklıklar, seller, çok farklı sıcaklık değişimleri bunların her biri bize maalesef baş edilmesi gereken yeni sorunlar oluşturuyor. Bizde Akdeniz kuşağında olduğumuzu ve iklim değişikliklerinden, özellikle kuraklık kaynaklı problemlerden çok yoğun şekilde etkileneceğimizi her fırsatta dile getiriyoruz, dile getirmeye de devam edeceğiz. Bazen bir aylık yapışın çok kısa bir zamanda, bir kaç gün içerisinde yağmasından tutun da, bir kıvılcımın bütün bir habitatı, bir ekosistemi yok etmesine kadar birçok problemi sadece ülkemizde değil dünyada da görmeye devam ediyoruz. Bugünlerde hepimizin televizyonlardan izlediği orman yangınlarıyla da mücadele ediyoruz. Ama burada çok önemli bir gerçekle yüzleşmemiz gerekir; orman yangınlarını çıkaran iklim şartları değil. Orman yangınlarını çıkaran insan faktörü. Yani bu acı gerçeğin hepimiz farkında olmamız gerekir. Bu sadece bir tespit değil, maalesef acı bir tablo" diye konuştu.

'1 OCAK İTİBARİYLE BİN 89 ORMAN YANGINI ÇIKTI'

Yumaklı, "1 Ocak 2025'ten itibaren şu ana kadar Türkiye'de bin 89 yangın çıktı. Bu yangınlarda bin 823 hektar alanımızı maalesef kaybettik. Burada kaybolan sadece ağaçlar değil. Bu ekosistemde yaşayan bütün canlılar, tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Büyüklük olarak da kafamızda canlanması için söylemek istiyorum. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı maalesef kaybettik" dedi.

'BU YANGINLARIN NEREDEYSE YARISI İHMAL VE DİKKATSİZLİKTEN ÇIKTI'

Yangınların ihmal kaynaklı olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, "Bu yangınların neredeyse yarısı ihmal ve dikkatsizlikten çıktı. Birçok istatistik var, her birini burada sıralamayacağım ama çok önemli olduğunu söylemek için belirtme ihtiyacı hissediyorum. Bazılarında anız yakıldı, bahçe temizliği yapıldı. Orada bir çöp ateşe verildi yok etmek için, onlar ormanlara sirayet etti. Çoğu kez maalesef ısrarla üzerinde durduğumuz ve belli kontrollerin yapılması halinde bile sanki bir marifetmiş gibi o kontrolleri atlatarak yapılan bazı faaliyetlerden çıktı. Aşağı yukarı geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana her fırsatta, her platformda belirttik. Yangın çıkmak için sebep arayan zamanlar olur. Yani çok düşük nem, çok yüksek rüzgar, çok aşırı sıcaklık. Bütün bunların tamamı bize daha çok dikkat etmemiz gerektiğini söylerken bir ev tamiratı, bir kapı tamiratında, tadilatında kullanılan spiral makinenin çıkardığı yangınlarla boğuşuyoruz. Biz bunu daha nasıl anlatabileceğiz? Özellikle bu konuda bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet istirham ediyoruz" dedi.

'SADECE BUGÜN 67 YANGIN ÇIKTI'

Yumaklı, "Sadece izmarit atılması sebebiyle 81 yangın çıktı. Piknik ateşinden 50 yangın çıktı. Bunlarla baş etmek için çok şükür gücümüz de kuvvetimiz de yerinde. Ama neden olsun? Neden, bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkenin yeşil vatanını zora sokalım, heba edelim. Bugün, sadece Türkiye'de 67 yangın çıktı. Küçük olanlardan bahsetmiyorum. Çok şükür ki bunlardan 63 adedinin kontrolü sağlandı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu saate kadar yani bu basın toplantısına kadar fiili olarak devam eden, aktif 4 yangınımız vardı. Bunlar; İzmir-Bornova, Kahramanmaraş, Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın ve Bursa-Kestel. Bunlardan İzmir Bornova büyük oranda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ve tekrar rüzgardan alevlenmemesi için arkadaşlar çalışmaya devam ediyorlar. Bursa-Kestel ve Kahramanmaraş-Türkoğlu yangınlarında kontrol sağlandı. Sadece Bilecik- Sakarya sınırındaki o yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız çok cansiparane mücadele ediyorlar. Burada 2 uçak, 7 helikopter ve 2 arazöz, yine AFAD koordinasyonunda bütün kurumların, valiliklerimiz koordinasyonunda bütün kurumlarımızın destek olmasıyla çok ciddi bir ekip şuanda mücadele halinde" diye konuştu.

'BİZİM YANGINLARI SÖNDÜRMEK İÇİN DEV BİR FİLOMUZ VAR'

Bakan Yumaklı, "Bizim yangınları söndürmek için dev bir filomuz var. Hakikaten gözü pek arkadaşlarımız var. 27 uçak, 105 helikopter, 25 bin arkadaşımız, 14 insansız hava aracı şu anda bütün Türkiye'yi tarıyor. Bu yangınlarla hızlı müdahale ile baş etmek mümkün. Ama bazen coğrafi şartlar bunlarda sizi çok zor durumlarda bırakabiliyor. Ama biz yılmayacağız. İnşallah, bu gece boyu arkadaşlarımız müdahaleye devam edecekler. Sakarya-Bilecik sınırındaki bu yangınla alakalı. Bundan önce bu taraflarda çok büyük yangınlar yoktu. Bunlara rastlanmıyordu ama iklim değişikliğinin etkisi buralarda da aşırı bir dikkatin gerekliliğini bize göstermiş oluyor" ifadelerini kullandı.

'15 EKİM'E KADAR BAKANLIK OLARAK TEYAZKKUZDA OLACAĞIZ'

Yumaklı, "Bir kıvılcımın, bir dikkatsizliğin, bir boş vermişliğin nelere mal olacağını bugün televizyon ekranlarında görüyoruz. Hafızayı beşer nisyan ile malül. Geçtikten sonra çok çabuk unutuyoruz. Ancak 15 Ekim'e kadar, biz bakanlık olarak, orman teşkilatı olarak teyakkuz halinde olacağız. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, sadece kendileri değil aynı zamanda etraflarında da yangına sebep olabilecek ortamlar olduğunda bize süratli bir şekilde haber versinler. Biz yine her zaman olduğu gibi çok hızlı bir şekilde gidip onu söndürürüz. Hep söylediğimiz konu yine tekrar ederim. Burada başarı; çıkan yangını söndürmek değil, bu yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Burada 86 milyonun hakkı vardır, hukuku vardır, vebali vardır. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Unutmayalım, ormanı korumak sadece ağacı korumak değildir. Orada yaşam yaşayan bütün canlıları korumaktır. Yeşil vatanı korumaktır. Ben bu süreçte bize destek olan, dualarıyla bizim yanımızda olan bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah, orman yangınları giderek adedi azalan artık normal vaka-i adiyeden olan bir şey olsun ve gündemimizde olmasın. Tüm vatandaşlarımıza, bu illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gece boyu takibe devam edeceğiz. İnşallah yarın sabah güzel haberler vermek dileğiyle, teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.