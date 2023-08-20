Bakan Yumaklı: "Balıkesir Kepsut'taki orman yangını kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının, havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda, kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının, havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda, kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınına ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, açıklamasında "Kepsut'taki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.