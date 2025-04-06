Bakan Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"105 yıldır habere yön veren bir okul, bir hafıza, bir pusula… Dijital çağın hızına ayak uyduran, güvenilirliğin adresi, bugünden yarının haberciliğini inşa eden Anadolu Ajansının 105'inci yılını kutluyorum. Tüm Anadolu Ajansı ailesini yürekten tebrik ediyor, nice yıllar diliyorum."