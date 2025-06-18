Bakan Yumaklı, 8 Yaşındaki Çocuğun Tayına Yardımcı Oldu

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Bakan Yumaklı, 8 Yaşındaki Çocuğun Tayına Yardımcı Oldu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 yaşındaki Eyüphan Acar'ın CİMER aracılığıyla yaptığı yardım çağrısına yanıt vererek, ayağı kırılan tayının tedavisini sağladı. Bakan, Nazlı adlı tayı tedavi ettirip, Eyüphan'ı fahri temsilcisi ilan etti.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ailesi çiftçilik ile uğraşan 8 yaşındaki Eyüphan Acar'ın tayının tedavisi için CİMER kanalıyla yaptığı yardım çağrısına geri döndü. Yumaklı, çağrının ardından İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerini görevlendirerek, ayağı kırılan tayın tedavisini sağladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kendisinden CİMER aracılığıyla yardım isteyen 8 yaşındaki Eyüphan Acar'ın tayı Nazlı'nın tedavisi için ekipleri görevlendirdi. Görevli veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan tay sağlığına kavuşurken, Acar da kendisini telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Yumaklı'ya teşekkür etti.

Eyüphan Acar, CİMER'e yazdığı dilekçesinde "Merhaba İbrahim amca. Benim ismim Eyüphan Acar. 8 yaşındayım. Kayseri Pınarbaşı Kurbağalık köyünde yaşıyorum. Benim bir tayım var, adı Nazlı. Maalesef ayağı kırıldı, lütfen bana yardım edin. Nazlı'yı kaybetmek istemiyorum, tek umudum sizsiniz. Tedavisi için bana yardımcı olur musunuz? Lütfen atımın tedavisi için bana yardım edin. Saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki bakanlık ekiplerinden de hayvanın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Yumaklı, "Dün geceden itibaren tayla ilgilenen hem veteriner hekimi arkadaşlara hem de il ve ilçe müdürlüğümüzdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tebrik de ediyorum. Eyüphan'ın çağrısını hızla cevaplamış olduk" diye konuştu.

Eyüphan Acar'a, kendisini Bakanlığın Pınarbaşı ilçesindeki fahri temsilcisi ilan ettiğini dile getiren Bakan Yumaklı, "Sen orada benzer şekilde problemli durumlar olursa bize bildir. Arkadaşlarımız oraya koşa koşa giderler" dedi.

"Çocukların sevgisi, hayvanlara duyduğu merhamet bizim yolumuzu aydınlatıyor"

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Merhaba İbrahim Amca' diye başlayan bir mesaj geldi CİMER'den… Minik kardeşimiz Eyüphan, tayının ayağı kırılınca üzülmüş, 'Nazlı'yı kaybetmek istemiyorum' demiş. Biz de hemen harekete geçtik. Kayseri'deki veteriner hekimlerimiz Nazlı'nın tedavisini tamamladı. Şimdi hem Eyüphan hem de Nazlı çok iyi. Çocukların sevgisi, hayvanlara duyduğu merhamet bizim yolumuzu aydınlatıyor. İyi ki varsın Eyüphan" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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